Олег Николаев поздравил победителей конкурса «Команда молодых лидеров»

Глава Чувашии Олег Николаев наградил победителей и финалистов третьего республиканского конкурса «Команда молодых лидеров». В этом году на конкурс поступило свыше 900 заявок от молодых людей от 18 до 35 лет, в финал вышло 25 конкурсантов. Пять молодых людей получат наставника, войдут в молодежный кадровый резерв при Главе Чувашской Республики и смогут пройти бесплатную профессиональную переподготовку по одному из направлений по выбору в Чебоксарском филиале РАНХиГС при Президенте РФ.

Глава Чувашии отметил, что правительство региона заинтересовано в том, чтобы на управленческие позиции приходили молодые люди. Он подчеркнул, что в деятельности руководителя важна каждая деталь, поэтому руководители должны быть активны, инициативны и постоянно стремиться к знаниям.

Республиканский конкурс «Команда молодых лидеров» проводится по инициативе Главы Чувашии Олега Николаева с 2020 года. Он направлен на совершенствование государственного управления, привлечение на управленческие должности молодых людей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих компетенций.