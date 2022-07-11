Зеленский назвал обещанную премьером Рютте военную помощь Украине неприятным сюрпризом для России

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский сегодня, 11 июля, провел встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, где заявил, что Нидерланды активно вооружают Украину, при этом последнюю договоренность по поводу поставок и военной помощи решил не разглашать.

"Нидерланды входят в десятку государств-партнеров, которые помогают усилением вооружения нашей армии. Я не уверен, что могу рассказать совершенно все, о чем мы договариваемся с парламентом Нидерландов. Не хотел бы подготавливать Россию к неприятным сюрпризам. Хотел бы оставить информацию для украинских военных", - заявил Зеленский на брифинге по результатам встречи.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 июля 2022 года можно прочитать здесь.