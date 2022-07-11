Байден сообщил, что хранит дома четыре дробовика

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден сообщил, что хранит у себя дома четыре дробовика.

"У меня четыре дробовика - два моих и два погибших сыновей", - рассказал Байден на мероприятии в честь подписания закона о переменах в нормах оборота оружия.

Также он подчеркнул, что владельцы оружия несут ответственность за его безопасное хранение.

"Ответственные владельцы оружия согласны: ни у кого другого не должно быть доступа. Закройте его, приобретите специальный замок. Если нет, и что-то плохое случится: вас следует привлекать к ответственности", - сказал глава США.

Ранее Байден сообщил, что США предоставят Украине новую помощь, в том числе радары и артиллерию. Поставки готовятся на 100 млн долларов, уточнил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также ранее американский лидер заявил, что США не видят намерений России применить ядерное оружие на Украине. Применение такого типа оружия неприемлемо как для Вашингтона, так и для всего мира, а также влечет за собой серьезные последствия, подчеркнул он.