Выборы премьер-министра Великобритании начнутся 13 июля 2022 Фото: REUTERS

Имя нового премьер-министра Британии станет известно 5 сентября 2022 года, об этом сообщили в Комитете консервативной партии страны.

Уточняется, что процесс выборов стартует 13 июля этого года, кандидатам в премьеры Британии потребуется минимум 20 сторонников для участия в первом раунде выборов, для прохода во второй раунд их необходимо уже 30.

Ранее сообщалось, что ушел в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Также стало известно, что около 50 членов правительства Британии подали в отставку за последние два дня.

При этом читатели издания Daily Mail набросились на Бориса Джонсона после его речи, в которой политик признал необходимость ухода в отставку, но выразил надежду на сохранение полномочий до октября.

Кроме этого, ранее появилась информация, что экс-глава МИД Британии Хант может стать преемником Джонсона на посту лидера Консервативной партии.