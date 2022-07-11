В США заявили, что Россия и Китай бросили вызов существующему миропорядку

Энтони Блинкен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США считают, что Россия и Китай стремятся изменить существующий мировой порядок в своих интересах, Вашингтон планирует этому противодействовать. Об этом госсекретарь Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу ThaiPBS, стенограмму беседы опубликовала сегодня, 11 июля, пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Как отметил Блинкен, Россия якобы “бросает вызов существующему миропорядку” путем проведения специальной военной операции на Украине.

"Если позволить России делать то, что она делает, это будет означать, что мы возвращаемся в мир, где кто сильнее, тот и прав, где крупные государства могут запугивать маленькие", - отметил Блинкен. "Это противоположность порядку, основанному на правилах", - добавил он.

Ранее Блинкен заявил, что россияне скоро ощутят санкции в повседневной жизни. Госсекретарь США рассказал, что из-за санкций, которые будут “кусаться сильнее”, россияне не смогут купить привычных вещей.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 июля 2022 года можно прочитать здесь.