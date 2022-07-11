Минобороны России сообщило, что ВСУ и польские наемники разместили РСЗО в университете Харькова

Михаил Мизинцев, фото: архив Минобороны РФ

Военные ВСУ вместе с наемниками из Польши базируются в Национальном техническом университете в Харькове и разместили там артиллерию и реактивные системы залпового огня (РСЗО), сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харькове в помещениях национального технического университета (улица Полтавский Шлях) базируются подразделения ВСУ и польские наемники, размещается артиллерия и РСЗО. При этом эвакуация населения из близлежащих жилых зданий умышленно не проводилась", - уточнил Мизинцев.

Ранее Мизинцев сообщил, что боевики ВСУ разместили склады вооружений на территории школ ДНР. Также он заявил о полном пренебрежении украинских властей нормами. морали.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 июля 2022 года можно прочитать здесь.