В МВД ЛНР рассказали о захвате планировавших теракт в Лисичанске белорусских диверсантов Фото: Александр КОЦ

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв сообщил о захвате диверсионной группы, состоящей из выходцев из Белоруссии.

"Несколько дней назад наши подразделения захватили диверсионно-разведывательную группу, которая шла совершить теракт в город Лисичанск. Эта группа из числа, так сказать, наёмников из Белоруссии, порядка шести-семи человек", - рассказал он РИА Новости.

Отмечается, что в настоящее время задержанные дают признательные показания.

Ранее сообщалось, что российским силовикам удалось обезвредить диверсионную группу украинских террористов в Херсонской области. Отмечается, что в ее арсенале, кроме стрелкового оружия, также были ПЗРК "Игла", противотанковые мины и ручные противотанковые гранатометы.

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