Минфин РФ поддерживает идею продавать сжиженный природный газ за рубли Фото: Архив "КП"

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство поддерживает идею продавать сжиженный природный газ (СПГ) за рубли.

"Всячески поддерживаем", - сказал он в интервью газете "Ведомости", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России пока не принимали решений о переводе оплаты российского сжиженного природного газа (СПГ) на рубли. За деталями вопроса возможного перевода оплаты поставок российского СПГ на рубли он рекомендовал обращаться в "Газпром".

Как писал сайт kp.ru, накануе в "Газпроме" заявили о необходимости разработать механизм координации поставок за рубеж сжиженного природного газа и трубопроводного голубого топлива. Начальник управления компании Кирил Полоус объясил, что между экспортом трубопроводного газа и СПГ возникает валютная конкуренция, поскольку первый продается за рубли.