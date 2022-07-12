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Экономика11 июля 2022 22:12

Минфин РФ поддерживает идею продавать сжиженный природный газ за рубли

Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Минфин РФ поддерживает идею продавать сжиженный природный газ за рубли

Минфин РФ поддерживает идею продавать сжиженный природный газ за рубли

Фото: Архив "КП"

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство поддерживает идею продавать сжиженный природный газ (СПГ) за рубли.

"Всячески поддерживаем", - сказал он в интервью газете "Ведомости", отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти России пока не принимали решений о переводе оплаты российского сжиженного природного газа (СПГ) на рубли. За деталями вопроса возможного перевода оплаты поставок российского СПГ на рубли он рекомендовал обращаться в "Газпром".

Как писал сайт kp.ru, накануе в "Газпроме" заявили о необходимости разработать механизм координации поставок за рубеж сжиженного природного газа и трубопроводного голубого топлива. Начальник управления компании Кирил Полоус объясил, что между экспортом трубопроводного газа и СПГ возникает валютная конкуренция, поскольку первый продается за рубли.