Зеленский назвал неприемлемым решение Канады вернуть ФРГ турбину для «Северного потока» Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский назвал неприемлемым решение Канады вернуть Германии отремонтированную турбину для "Северного потока".

"Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России", - сказал он в своем видеообращении.

По мнению украинского лидера, Европа должна готовиться к тому, что Россия "полностью прекратит в самый острый момент поставки газа".

Напомним, накануне появилось сообщение о том, что в Канаде уже приняли решение вернуть Германии турбину Siemens для трубопровода "Северный поток". Как писал сайт kp.ru, канцлер ФРГ Олаф Шольц приветствовал такое решение канадских властей.

Тем временем, Министерство внутренних дел Украины и Минэнерго страны в общем обращении призвали канадский парламент к отмене решения о возврате Берлину отремонтированной турбины Siemens для "Северного потока". Немецкое правительство приняло к сведению обращение Украины.