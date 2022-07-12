Байден передал в сенат протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Джозеф Байден передал в сенат протоколы о ратификации принятия в НАТО Финляндии и Швеции. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил Белый дом.

"Настоящим передаю для консультации и согласия сената на ратификацию протоколы к Североатлантическому договору от 1949 года о присоединении Республики Финляндия и Королевства Швеция", - говорится в письме.

Американский лидер отметил, что полная ратификация протоколов позволит странам стать участниками альянса.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Грушко заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО радикальным образом изменит военно-политическую ситуацию и приведет к нежелательным последствия. По словам замминистра, Москва поддерживает дипломатические контакты с Хельсинки и Стокгольмом, несмотря на то, что и Финляндия и Швеция присоединились к санкциями против России. Как отметил Грушко, РФ примет меры для обеспечения безопасности и обороны, которые сочтет необходимыми.