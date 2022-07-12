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Наука11 июля 2022 23:31

NASA опубликовало первый снимок с телескопа «Джеймс Уэбб»

Публикация серии снимков с телескопа анонсирована на 12 июля
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
NASA опубликовало первый снимок с телескопа «Джеймс Уэбб»

NASA опубликовало первый снимок с телескопа «Джеймс Уэбб»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

NASA опубликовало первое полноценное фото с телескопа «Джеймс Уэбб», который был запущен в декабре 2021 года.

Снимок стал самым глубоким и четким инфракрасным изображением Вселенной на сегодняшний день. На нем показано скопление галактик SMACS 0723 на расстоянии 4,6 миллиарда световых лет. Публикация серии снимков с телескопа анонсирована на 12 июля.

На cнимке показано скопление галактик SMACS 0723 на расстоянии 4,6 миллиарда световых лет.

На cнимке показано скопление галактик SMACS 0723 на расстоянии 4,6 миллиарда световых лет.

Фото: NASA

Напомним, «Джеймс Уэбб» - совместный проект американского (NASA), европейского (European Space Agency) и канадского (Canadian Space Agency) космических агентств. Главный элемент телескопа - огромное вогнутое зеркало. Оно 6,5 метров в поперечнике. Собрано из 18 шестигранников, которые изготовлены из покрытого золотом бериллия. Каждый весит около 20 килограммов.

JWST был направлен на орбиту вокруг Солнца в полутора миллионах километрах от нашей планеты – в так называемой точке Лагранжа - L2. Это одно из пяти удивительных мест, расположенных в системе Солнце-Земля, в которых силы притяжения обоих тел уравновешивают друг дружку. Объекты, попавшие туда – особенно в точку L2, не будут притягиваться ни к Солнцу, ни к Земле – погрузятся, что называется, в вечный покой. Такие точки и называют точками Лагранжа, по имени математика, который вычислил их координаты.

По планам, новый космический телескоп должен проработать минимум пять лет. Но в точке Лагранжа он останется навечно. Подробнее.