NASA опубликовало первый снимок с телескопа «Джеймс Уэбб» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

NASA опубликовало первое полноценное фото с телескопа «Джеймс Уэбб», который был запущен в декабре 2021 года.

Снимок стал самым глубоким и четким инфракрасным изображением Вселенной на сегодняшний день. На нем показано скопление галактик SMACS 0723 на расстоянии 4,6 миллиарда световых лет. Публикация серии снимков с телескопа анонсирована на 12 июля.

На cнимке показано скопление галактик SMACS 0723 на расстоянии 4,6 миллиарда световых лет. Фото: NASA

Напомним, «Джеймс Уэбб» - совместный проект американского (NASA), европейского (European Space Agency) и канадского (Canadian Space Agency) космических агентств. Главный элемент телескопа - огромное вогнутое зеркало. Оно 6,5 метров в поперечнике. Собрано из 18 шестигранников, которые изготовлены из покрытого золотом бериллия. Каждый весит около 20 килограммов.

JWST был направлен на орбиту вокруг Солнца в полутора миллионах километрах от нашей планеты – в так называемой точке Лагранжа - L2. Это одно из пяти удивительных мест, расположенных в системе Солнце-Земля, в которых силы притяжения обоих тел уравновешивают друг дружку. Объекты, попавшие туда – особенно в точку L2, не будут притягиваться ни к Солнцу, ни к Земле – погрузятся, что называется, в вечный покой. Такие точки и называют точками Лагранжа, по имени математика, который вычислил их координаты.

По планам, новый космический телескоп должен проработать минимум пять лет. Но в точке Лагранжа он останется навечно. Подробнее.