Власти Нью-Йорка опубликовали видеоинструкцию на случай ядерной атаки

Департамент чрезвычайных ситуаций Нью-Йорка опубликовал видеоролик с инструкциями на случай ядерной атаки. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно инструкциям, жителям Нью-Йорка предписывается в таком случае быстро укрыться внутри какого-либо здания и отойти от окон, затем оставаться внутри, попытавшись отойти от входов и окон, выбросить одежду и принять душ, после чего ждать дальнейших инструкций, которые придут на мобильный телефон или будут распространены через СМИ.

Ранее сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) распространили инструкцию на русском языке по установлению связи с американской разведкой. В инструкции объясняют, как можно связаться с разведкой Соединенных Штатов в сети. Среди прочего, граждан просят раскрыть их имя, страну пребывания и разъяснить, какой доступ они имеют к «информации, представляющей интерес» для управления.