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Политика12 июля 2022 1:28

Хакер RaHDit рассказал, что оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники

Об этом рассказал участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Хакер RaHDit рассказал, что оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники

Хакер RaHDit рассказал, что оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники

Фото: REUTERS

Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники, сообщил участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности.

"Иностранные советники разрабатывали и оперативно-тактические планы, и систему обучения, и систему боевой подготовки - это однозначный факт, который вскрыла группа "Берегини"", - рассказал он РИА Новости.

Накануне стало известно, что российская хакерская группа RaHDIt и украинская "Берегини" добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте. До этого хакеры заявили, что потери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми.

Как писал сайт KP.ru, кибератака российской хакерской группировки RaHDIt на сутки лишила украинские власти закрытой связи в марте 2022 года. Отмечается, что это стало серьезным ударом по госорганам Украины, так как они на этот период лишились закрытых каналов связи.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.