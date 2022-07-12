Хакер RaHDit рассказал, что оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники Фото: REUTERS

Оперативные планы Минобороны Украины разрабатывали иностранные советники, сообщил участник российской хакерской группы RaHDit на условиях анонимности.

"Иностранные советники разрабатывали и оперативно-тактические планы, и систему обучения, и систему боевой подготовки - это однозначный факт, который вскрыла группа "Берегини"", - рассказал он РИА Новости.

Накануне стало известно, что российская хакерская группа RaHDIt и украинская "Берегини" добыли секретные оперативные документы о действиях украинской армии и об обстановке на фронте. До этого хакеры заявили, что потери украинских вооруженных сил составляют на сегодня не менее 50-70 тысяч убитыми.

Как писал сайт KP.ru, кибератака российской хакерской группировки RaHDIt на сутки лишила украинские власти закрытой связи в марте 2022 года. Отмечается, что это стало серьезным ударом по госорганам Украины, так как они на этот период лишились закрытых каналов связи.

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.