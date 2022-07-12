Госдеп США заявил об отсутствии у альянса агрессивных намерений по отношению к России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель госдепартамента заявил, что у альянса отсутствуют агрессивные намерения по отношению к России.

"НАТО - оборонительный альянс, который не представляет угроз для какой-либо страны и не имеет агрессивных намерений в адрес России", - заявил он РИА Новости, отвечая на просьбу прокомментировать слова секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева о том, что объявление России врагом ведет к дестабилизации безопасности в Европе.

Напомним, лидеры стран НАТО приняли на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. В коммюнике военно-политического блока Россия названа основной угрозой безопасности альянса.

Отмечалось, что в новой стратегической концепции альянса описывается обстановка в сфере безопасности, в которой находится Североатлантический союз, а также подтверждаются его ценности и излагается основная цель НАТО и ответственность за обеспечение коллективной обороны. В качестве трех ключевых задач альянса обозначены сдерживание и оборона, предотвращение кризисов и безопасность на основе сотрудничества.