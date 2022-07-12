Член ОП Максим Григорьев заявил в СБ ООН, что Киев убивает мирных людей, обвиняя в этом Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Фонда исследования проблем демократии и член Общественной палаты Максим Григорьев заявил, что Киевские власти намеренно наносят удары по скоплениям мирных жителей с целью обвинения российских военных.

«Украинское правительство намеренно убивает людей только для того, чтобы создать картинку для западных медиа. Этот факт нами однозначно доказан множеством свидетелей и пострадавших», - сказал он на неформальном заседании Совета Безопасности ООН.

Григорьев также представил множество видео-показаний свидетелей, подтверждающих его слова.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.