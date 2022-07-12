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Политика12 июля 2022 3:00

Хакер RaHDIt заявил, что офис Зеленского «помог» пленить группировку ВСУ под Мариуполем

По его словам, с военной точки зрения военнослужащие доказывали, что это нецелесообразно
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Хакер RaHDIt заявил, что офис Зеленского «помог» пленить группировку ВСУ под Мариуполем

Хакер RaHDIt заявил, что офис Зеленского «помог» пленить группировку ВСУ под Мариуполем

Фото: REUTERS

Окружение большой группировки украинских сил под Мариуполем и сдача в плен стали возможными из-за жесткого указания Киева не сдавать город.

"Это было, когда представители генштаба предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска, и когда им запретили это делать, в результате чего на "Азовсталь", кроме самого националистического батальона "Азов", туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было, и все они попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим", - рассказал РИА Новости хакер группы RaHDIt на условиях анонимности.

По его словам, с военной точки зрения военнослужащие доказывали, что это нецелесообразно.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

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