Хакер RaHDIt заявил, что офис Зеленского «помог» пленить группировку ВСУ под Мариуполем Фото: REUTERS

Окружение большой группировки украинских сил под Мариуполем и сдача в плен стали возможными из-за жесткого указания Киева не сдавать город.

"Это было, когда представители генштаба предлагали отступить из Мариуполя, вывести войска, и когда им запретили это делать, в результате чего на "Азовсталь", кроме самого националистического батальона "Азов", туда съехались морская пехота и тероборона, и кого там только не было, и все они попали в окружение исключительно из-за того, что офис президента сказал, что отступления из Мариуполя никогда не будет, Мариуполь мы никогда не сдадим", - рассказал РИА Новости хакер группы RaHDIt на условиях анонимности.

По его словам, с военной точки зрения военнослужащие доказывали, что это нецелесообразно.

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