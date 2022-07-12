Что произошло в ночь на 12 июля

В результате удара ВСУ по Новой Каховке есть погибшие и десятки пострадавших

Украинские вооруженные формирования ударили ракетами РСЗО Himars производства США по городу Новая Каховка в Херсонской области. После удара украинских вооруженных сил по Новой Каховке взорвались склады с селитрой, был поврежден рынок, больница и жилые дома. Известно, что шесть человек погибли, более 10 пострадали. Точное число жертв неизвестно, пострадавшие продолжают поступать.

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