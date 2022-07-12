Вирусолог Альтштейн допустил незначительный рост заболеваемости COVID-19 в России

В России возможен рост заболеваемости коронавирусом, но незначительный, считает вирусолог Альтштейн Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеваемость коронавирусом в России может вырасти, но незначительно, заявил РИА Новости вирусолог, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Эксперт связывает увеличение заболеваемости COVID-19 в мире с распространением новых вариантов "омикрона". Однако, поступающие данные свидетельствуют о том, что ситуация будет легче, чем два года назад, констатировал вирусолог.

"Я думаю, потрясения, которые были у нас два года назад, нам, наверное, уже не грозят со стороны коронавируса", - заключил Альтштейн.

Напомним, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил журналистам, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России оценивается как стабильная.

По его словам, на фоне роста числа инфицированных в целом ряде стран россиянам рекомендуется пройти вакцинацию (ревакцинацию).

Как ранее писал сайт kp.ru, замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что коронавирус по симптомам стал практически неотличимым от обычного ОРВИ. По ее словам, COVID-19, даже протекая относительно легко, может спровоцировать обострение тяжелых заболеваний.