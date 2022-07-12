Политолог Еремина считает, что у главы МИД Британии есть высокие шансы стать премьер-министром Фото: REUTERS

Профессор СПбГУ, доктор политических наук Наталья Еремина заявила, что у министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс есть все шансы занять место ушедшего в отставку премьер-министра страны Бориса Джонсона.

"У нее шансы есть. И достаточно высокие. Те люди, которые возглавляют основные направления, достаточно широко известны. Они имеют больше возможностей в эту повестку включиться. Но у нее тоже есть конкуренты, какая-никакая борьба здесь возможна", - сказала она в беседе с Lenta.ru

По словам специалиста, Лиз Трасс никак не изменит ход конфликта между Россией и Украиной.

"Какой бы ни был премьер, у него нет возможностей и ресурсов так помочь Украине, чтобы изменить ход событий", - резюмировала Еремина.

Как ранее писал сайт kp.ru, Борис Джонсон объявил, что принял решение покинуть свой пост. Помимо этого, он планирует покинуть должность лидера Консервативной партии. Джонсон поблагодарил тех, кто голосовал за Консервативную партию. Он объяснил, что продолжал выполнять обязанности в последние дни, так как это "его долг".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уже прокомментировал отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.Глава российского внешнеполитического ведомства спокойно отнесся к сообщению, что Джонсон покинул занимаемый три года пост.