Дедушка с георгиевской лентой растрогал до слез бойцов и волонтеров в Волновахе Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Ветеран "Боевого братства" Виталий Иванов рассказал, как впервые зашли вместе с бойцами и волонтерами в освобожденную Волноваху и начали выводить на белый свет людей, сидевших в подвалах.

В одном из таких подземелий Виталий нашел 94-летнего дедушку. На изможденном лице ярко блестели глаза, а на груди на уровне сердца оранжевым цветком горела георгиевская ленточка, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

"Дедушка, вы что? Зачем надели ленточку? Тут же были националисты! А если бы увидели?" – спрашивал старика Виталий. На что тот лишь усмехнулся: "Я ждал наших, чтобы встретить с радостью. А если б зашли нацисты, был готов умереть. Все лучше, чем погибать голодной смертью".

По словам ветерана "Боевого братства", слезы в тот момент навернулись на глаза у всех.

Как ранее рассказывал РИАМО, волонтеры из Королева отправили гуманитарный груз на большой десантный корабль "Королев". На него собрали радиостанции, кроссовки, шорты, солнцезащитные очки, куртки и другое. К тому же, жители города и дети написали 47 писем для российских военных с рисунками, пожеланиями и словами поддержки.

Столичные волонтеры уже доставляли в госпиталь имени Н.Н. Бурденко гуманитарную помощь для военных. В коробках есть все, что просили бойцы, которые участвовали в спецоперации на Украине и получили ранение. Сейчас они проходят лечение в одном из лучших госпиталей столицы, рассказывает "Москва 24"