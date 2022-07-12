Силуанов предложил воссоздать систему предсказуемости курсообразования рубля

Антон Силуанов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр финансов России Антон Силуанов выступил с инициативой воссоздать систему предсказуемости курсообразования в связи с тем, что "плавающий курс" рубля негативно отражается на бюджете государства. Соответствующее заявление глава Минфина РФ сделал в интервью газете "Ведомости".

"В сегодняшней ситуации необходимо воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала в условиях бюджетного правила", - подчеркнул Силуанов.

По его словам, неконтролируемое укрепление рубля бьет не только по государственному бюджету, но и по выручке экспортеров, которые продают товары за иностранную валюту, а затем конвертируют ее в рубли.

"Это и металлурги, и сельскохозяйственные предприятия, и угольщики, то есть те компании, которые зависят от экспортной выручки. А она в рублях сокращается", - уточнил министр финансов.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Минэкономики Максим Решетников подтвердил, что чрезмерное укрепление рубля к доллару может привести к проблемам в российской экономике. А первый вице-премьер Андрей Белоусов выразил мнение, что оптимальный курс доллара в диапазоне 70-80 рублей.

Низкий курс доллара бьет по доходам экспортеров, поэтому в правительстве решают вопрос, как привести курс к оптимальному соотношению в 70-80 рублей за доллар. Так, российский бюджет на текущий год рассчитан из предположительного курса в 72 рубля за единицу.