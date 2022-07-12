"Известия": в России предложили отменить налог при продаже единственного жилья Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Госдуме разработали законопроект, согласно которому при продаже единственного жилья россиян освободят от налога, пишут "Известия".

"Если у человека всего одна квартира или дом, то пусть он ее хоть каждый месяц перепродает и докупает хоть по 10 квадратных метров, переезжает из района в район или из города в город в случае смены работы или учебы детей", - рассказал один из авторов инициативы, депутат Андрей Свинцов.

Отмечается, что новое жилье должно быть приобретено не позднее 30 апреля года, следующего за годом сделки. Кроме того, кадастровая стоимость старого жилья должна быть ниже, чем стоимость нового, и не превышать 50 миллионов рублей.

Напомним, в России установлена ставка налога на доход физического лица, в том числе, от продажи недвижимости (не только квартир, но и домов, дач и проч.) в 13%. Однако в налоговом кодексе имеются исключения, которые освобождают от уплаты налога. В какой срок нужно заплатить налог с продажи квартиры в 2022 году, есть ли льготы и другие популярные вопросы читайте в материале «Комсомольской правды», который мы подготовили совместно со старшим менеджером ФБК Legal Натальей Рябовой.