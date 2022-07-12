Рогозин сообщил, что ракета "Сармат" готовится к новым испытаниям

Дмитрий Рогозин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" готовится к новым испытаниям, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник, 12 июля 2022 года.

"Самая мощная в мире ядерная ракета глобальной дальности готовится к новым испытаниям и серийному производству", - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин заявил, что первый «Сармат» встанет на боевое дежурство в конце текущего года.

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) "Сармат" является самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Ее максимальная дальность составляет 18 тысяч километров.

В ходе первых испытаний ракета высотой с 10-этажный дом пролетела более 6 тысяч километров и точно поразила 10 тоннами полезной нагрузки заданную цель на полигоне Кура, расположенном на Камчатке.