В Крыму задержали подозреваемых в избиении военного за букву Z на одежде

Избившие военного люди разозлились из-за символа Z на его одежде. Фото: Таисия Воронцова/ТАСС

Подозреваемые в избиении военнослужащего в Крыму из-за буквы Z на одежде задержаны. Об этом сообщает "КП-Крым" во вторник, 12 июля 2022 года.

Информацию об этом подтвердил советник главы республики Олег Крючков в своем телеграм-канале. По его словам, в настоящее время с подозреваемыми проводятся следственные действия.

"Все подозреваемые в избиение военного в Судаке задержаны, - сообщил Олег Крючков. - Сейчас с ними работают правоохранительные органы"ю

Как ранее писал сайт kp.ru, пострадавший от злоумышленников военный приехал на лечение в санаторий, расположенный в Судаке. Когда он вышел на прогулку, его встретили трое незнакомых молодых людей.

Им не понравилось, что на военной форме гостя республики был символ Z, за что они набросились на военнослужащего и сильно избили его. При этом они выкрикивали украинские националистические лозунги.