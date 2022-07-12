ВСУ включили три региона России в состав Украины на агитплакатах для детей

Украинские силовики включили три региона РФ в состав Украины на агитплакатах для детей Фото: REUTERS

В Мариуполе в ноутбуке украинского силовика обнаружили агитационный плакат для детей, где Ростовская, Воронежская и Белгородская области включены в состав Украины.

Как сообщает РИА Новости, ноутбук был найден в тайнике морского пехотинца украинских войск на заводе имени Ильича. Агитплакат хранился в папке «Презентации», в разделе «Для школ и детских садов». Также на нем в состав Украины были включены некоторые территории Белоруссии и Польши.

Ранее в ноутбуке украинского морского пехотинца обнаружена инструкция для террористов, составленная при учете опыта боевых действий в Чечне 1990-х годов. В ведении указано, что документ был «захвачен в результате оперативных мероприятий в Чеченской Республике». В нем указано, что инструкция «может быть полезна думающим офицерам». По данным издания, наличие таких инструкций может говорить о том, что украинских военных заранее готовили к террористическим действиям. До этого сообщалось, что на базе националистического полка «Азов» в Мариуполе найдена запрещенная в России книга Адольфа Гитлера Mein Kampf («Моя борьба»). Отмечается, что издание на русском языке нашли при осмотре в казармах, где располагались националисты.