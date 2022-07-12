Президент Шри-Ланки подписал заявление об отставке

Готабая Раджапакса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подписал заявление об отставке, документ датирован 13 июля. Об этом сообщила газета Daily Mirror.

Согласно информации издания, «заявление президента подписано и передано высокопоставленному правительственному чиновнику, который передаст его спикеру парламента» Махинде Япе Абеивардене. Политик объявит об уходе Раджапаксы в среду.

Отмечается также, что президент находится в стране под охраной военных, однако точной информации о его местонахождении нет.

Напомним, на фоне истощения запасов топлива в Шри-Ланки начались массовые протесты. Поставки нефти в стране прекратились из-за задолженности за уже поставленные бензин и дизельное топливо. В итоге бензина не хватает даже экстренным службам. Кроме того, возник дефицит импортной еды и лекарств. В минувшую субботу, 9 июля, толпа протестующих ворвалась в резиденцию премьера Шри-Ланки, а также в резиденцию президента страны, который успел покинуть здание за несколько минут до того, как внутрь ворвались недовольные его политикой.