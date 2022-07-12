Минфин России оценит необоснованные расходы госкомпаний

Минфин проверит необоснованные расходы госкомпаний и поможет в их оптимизации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство финансов России даст оценку уровню расходов компаний, которые осуществляют деятельность с привлечением средств федерального бюджета. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства во вторник, 12 июля 2022 года.

Критериями для оценки послужат специально разработанные Минфином методические рекомендации, которые одобрены рабочей группой при Правительственной комиссии по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.

К необоснованным расходам могут быть отнесены "траты, не связанные с основными видами деятельности, в том числе аренда дополнительных помещений, люксового автопарка и прочее", уточнили в ведомстве. По итогам проверок госкомпаний будет определен порядок сокращения и оптимизации подобных трат.

Как ранее писал сайт kp.ru, Государственная дума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект о спецмерах в экономике страны при военных операциях.

Согласно поправкам, правительство страны получит право вводить специальные меры в экономике при проведении военных операций, определяя порядок финансирования и материально-технического обеспечения. Кабмин также сможет осуществить временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов.

Кроме того, при введении подобных мер в сфере экономики правительство получит право устанавливать особенности регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, а также их структурных подразделениях и на отдельных производственных объектах.