Минздрав сообщил, что система здравоохранения России готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян

Система здравоохранения РФ готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев оспы обезьян Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения России прокомментировало новость о первом случае заражения оспой обезьян в стране.

Как пишет «Коммерсант», в ведомстве заявили, что российская система здравоохранения готова к оказанию помощи при выявлении новых случаев инфекции.

В свою очередь в Роспотребнадзоре сообщили, что за счет своевременно начатого эпидрасследования возможность дальнейшего распространения инфекции купирована. Ситуация находится на строгом контроле ведомства.

Напомним, сегодня, 12 июля, в Роспотребнадзоре сообщили о первом случае оспы обезьян в РФ. В ведомстве уточнили, что заболевание выявлено у российского туриста, который вернулся из Европы.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует случаи заболевания детей оспой обезьян. Об этом сообщила глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис. Как сообщила Льюис, дети младшего возраста заражаются, вероятнее всего, в результате «воздействия в домашних условиях». Глава секретариата ВОЗ также добавила, что вопрос передачи обезьяньей оспы среди пациентов в возрасте 18-19 лет еще до конца не изучен.