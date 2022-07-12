Глава Томской области Владимир Мазур поручил сенатору Владимиру Кравченко активизировать работу с Кабмином РФ

11 июля исполняющий обязанности губернатора Томской области Владимир Мазур провел рабочую встречу с cенатором Владимиром Кравченко. Глава региона поручил одному из самых сильных лоббистов Томской области в федеральном центре вместе с заместителями губернатора активизировать работу с правительством.

Врио губернатора отметил, что продолжает встречи с федеральными парламентариями, и сенатор Кравченко – один из наиболее эффективных лоббистов интересов региона в федеральном центре.В связи с этим глава региона поручил Владимиру Кравченко активизировать работу по привлечению в регион федеральных средств по различным программам, в том числе нацеленных на развитие бизнеса, который и создает новые рабочие места, и дает налоги в бюджет.

«По поручению спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко вы возглавляете рабочую группу, которая как раз занимается развитием субъектов малого и среднего бизнеса, – сообщил сенатору врио губернатора. - Существует достаточно много инструментов поддержки предпринимателей, но с мест идут сигналы, что часть из них нуждается в корректировке и системных подходах».

«Одно из направлений, которое вы продвигаете в Совете Федерации, – комплексное развитие сельских территорий. В Томской области почти 300 тысяч граждан, практически треть населения - это жители села. И мы с вами знаем, что проблем в глубинке достаточно много. Постоянно бывая в сельских районах, знаю, по каким направлениям предстоит строить работу», – отметил Владимир Мазур, предложив сенатору поделиться своими соображениями на эту тему.

Выслушав Владимира Кравченко, Владимир Мазур пригласил сенатора принять участие в работе регионального отраслевого штаба по развитию села, первое заседание которого глава области проведет завтра, 12 июля.