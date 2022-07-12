Илон Маск сообщил о взрыве при испытании ракеты SpaceX

Илон Маск Фото: REUTERS

Глава SpaceX Илон Маск сообщил о взрыве с возгоранием при испытании ракеты. Видео со взрывом опубликовал главред сайта NASASpaceFlight.com Крис Бергин.

- Да, на самом деле, не очень хорошо. Команда оценивает ущерб, — прокомментировал пост Маск.

Он уточнил, что «эта конкретная проблема была характерна для теста запуска двигателя с вращением (у двигателей Raptor сложная последовательность запуска)».

Ранее состояние Илона Маска стало меньше на без малого $17 млрд после падения стоимости акций Tesla. Цена на акции Tesla на Нью-Йоркской фондовой бирже снизилась более чем на 5 процентов после сообщений о предполагаемом сокращении 10 процентов персонала в компании. До этого СМИ опубликовали электронную рассылку Маска персоналу Tesla, в которой миллиардер предупреждает о предстоящем сокращении персонала, указывает на необходимость приостановить прием новых работников и говорит о своих «плохих предчувствиях» по поводу экономики. Тем не менее Маск все еще остается самым богатым человеком на планете, его состояние оценивается в $216,8 млрд.