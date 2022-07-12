Опубликовано видео с церемонии прощания с экс-премьером Японии Синдзо Абэ

Японцы заполонили улицы, по которым проезжал катафалк с гробом Фото: Кадр видео

Тысячи японцев вышли на улицы, чтобы проводить в последний путь бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ, который скончался от огнестрельных ранений, полученных во время покушения на него. Видео с траурной церемонии появилось в социальных сетях и средствах массовой информации.

На кадрах видно, что жители страны буквально заполонили улицы, по которым проезжал катафалк с гробом. Они поднимали руки вверх, прощаясь с политиком. Для беспрепятственного проезда траурной колонны, полицейские перекрыли движение по маршруту ее следования.

Как ранее писал сайт kp.ru, задержанный за покушение на экс-премьера Японии назвал причину нападения. Бывший моряк сил японской самообороны Тэцуя Ямагами дал признательные показания, в которых заявил, что стрелял в политического деятеля, в связи с недовольством его деятельностью.

Напомним, Синдзо Абэ похоронят на его малой родине – в городе Симоносеки, расположенного в префектуре Ямагути.

Синдзо Абэ родился 21 сентября 1954 года в японском городе Нагато. Начал политическую карьеру в 1982 году, став секретарем министра иностранных дел Синтаро Абэ, его отца. Дважды был премьер-министром Японии: в 2006—2007 и 2012—2020 годах.