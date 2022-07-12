Семьям погибших при ударе Украины по Новой Каховке выплатят по 2 млн рублей

Владимир Сальдо. Фото: телеграм-канал главы херсонской ВГА

Семьям мирных жителей города Новая Каховка, которые погибли в результате удара Вооруженных сил Украины, выплатят по 2 миллиона рублей. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24" во вторник, 12 июля 2022 года.

"Чтобы как-то компенсировать принято решение о выделении помощи семьям погибших 2 миллиона рублей, тем, кто получил ранение - 400 тысяч рублей", - уточнил Сальдо.

По его словам, все поврежденные объекты инфраструктуры будут восстановлены. Для оценки ущерба на место происшествия выехали заместитель главы региона по строительству, а также другие специалисты.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что число жертв при ударе украинских силовиков по Новой Каховке увеличилось до семи человек, еще 60 человек получили ранения.

Напомним, Украина нанесла удар по Новой Каховке американской РСЗО HIMARS в понедельник, 12 июля 2022 года. В результате взорвались склады с селитрой, повреждены рынок и больница, уничтожены сотни квартир. Известно, что удар пришелся в район Каховской ГЭС, но сам объект энергетики не пострадал.