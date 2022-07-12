Лукашенко заявил, что НАТО развязала гибридную войну против Белоруссии

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Александр Лукашенко сообщил о давлении на Белоруссию во многих сферах. По его мнению, это подтверждает тот факт, что против страны развязана гибридная война.

- В этой войне задействованы как национальные, так и коалиционные структуры Североатлантического блока, которые специализируются на проведении психологических операций и подрывных действий в киберпространстве, — цитирует главу государства БЕЛТА.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия является единственной страной в мире, которая поддерживает борьбу России с нацизмом.

До этого Лукашенко выразил мнение, что «безумные политики» западных стран столкнули Россию и Украину, а Соединенные Штаты Америки и Великобритания вместе со своими сателлитами сделали нацизм государственной идеологией в незалежной. Как заявил глава республики, выступая с речью на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске, которая проходит по случаю празднования Дня Победы в Белоруссии, ранее нельзя было представить, что нацизм начнет поднимать голову на украинской земле.