Захарова заявила, что США балансируют на грани ядерной войны из-за Украины

Мария Захарова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты Америки балансируют на грани ядерной войны из-за Украины.

- Спровоцировав обострение украинского кризиса и развязав ожесточенное гибридное противостояние с Россией, Вашингтон и его союзники опасно балансируют на грани открытой военной конфронтации с нашей страной, а значит – прямого вооружённого конфликта ядерных держав, — сказала она.

Захарова также назвала неприемлемыми попытки выставить Россию страной, угрожающей ядерным оружием.

Ранее китайский военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с Global Times заявил, что ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе, указав на то, что европейские страны могут стать стороной конфликта против своей же воли. Военный эксперт заявил, что попытки Соединенных Штатов доминировать в регионе вызывают все большее раздражение со стороны Европы, которая в свою очередь начинает стремиться к автономии своего региона. При этом, по его словам, в Европейском союзе понимают, что Вашингтон использует ситуацию на Украине для контроля над европейскими странами, а также для сдерживания Москвы, однако сами не стремятся оказывать значительную помощь украинской стороне.