Оппозиция решила инициировать новый вотум о доверии правительству Джонсона Фото: REUTERS

Лейбористская партия Великобритании собирается во вторник, 12 июля, вынести на рассмотрение в правительстве вопрос о проведении нового вотума недоверия ушедшему накануне в отставку британскому премьер-министру Борису Джонсону.

Как передает телеканал Sky News, само голосование по данному вопросу может состояться в среду, 13 июля. В случае если большинство членов британского парламента выступят за эту инициативу, есть вероятность проведения новых всеобщих выборов в парламент.

Тем не менее, как отмечает телеканал, что если Консервативной партии вынесет вотум недоверия своему же правительству, то партия рискует потерять лидирующую позицию в парламенте, а главой правительства станет представитель оппозиции.

Напомним, в минувший четверг, 7 июля, Борис Джонсон, который стал главой правительства в 2019 году, объявил о своем уходе с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Согласно данным, которые появились в тот же день, число политиков, покинувших британский кабмин на фоне правительственного кризиса, увеличилось до 50 за последние два дня.