Песков сообщил, что новых вводных из-за выявления оспы обезьян в России не поступало

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никаких новых вводных от Роспотребнадзора в связи с выявлением первого случая заражения оспы обезьян в России не поступало, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 12 июля 2022 года.

По его словам, в Кремле по-прежнему действуют некоторые противоэпидемиологические меры, в том числе масочный режим.

"Поэтому меры предосторожности у нас применяются на постоянной основе с учётом специфики работы, - констатировал пресс-секретарь российского лидера. - Всё-таки это резиденция главы государства, поэтому эти меры пока продолжаются".

Дмитрий Песков добавил, что Кремль был оперативно проинформирован о выявлении случая оспы обезьян в России. Роспотребнадзор занимается этим случаем, и дополнительную информацию лучше запрашивать именно в этом ведомстве, добавил официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник, 12 июля 2022 года. В ведомстве уточнили, что заболевание выявлено у российского туриста, который вернулся из Европы. Оно протекает в легкой форме.