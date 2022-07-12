Песков заявил, что многие украинцы хотят стать гражданами России Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что принятый накануне указ, упрощающий получение российского гражданства «чрезвычайно важен для большого количества людей», указав на то, что многие украинцы действительно хотят стать гражданами России.

«Много украинцев действительно хотят стать гражданами Российской Федерации. Поэтому этот указ чрезвычайно важен для большого количества людей», - сказал пресс-секретарь российского лидера, комментируя вопрос о том, согласны ли в Кремле с заявлением Министерства иностранных дел Украины о том, что данный документ является посягательством на суверенитет и территориальную целостность страны.

Напомним, днем ранее, 11 июля, президент России Владимир Путин подписал указ, который упрощает получение российского гражданства лицам для тех, кто постоянно проживает на Украине, а также в Донецкой и Луганской Народных Республиках (ДНР и ЛНР).