Число пострадавших от ракетного удара ВСУ по Новой Каховке возросло до 80 Фото: REUTERS

Число пострадавших после ракетного удара по Новой Каховке в Херсонской области возросло до 80, пять человек погибли, а еще семь числятся пропавшими. Такое заявление во вторник, 12 июля, сделал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Пострадавших около 80, есть информация о пяти погибших, семеро людей пока считаются пропавшими, их ищут под завалами», - приводит РИА Новости слова заместитель главы региона, который заявил также, что все пострадавшие и погибшие исключительно из числа мирного населения.

Стремоусов также отметил, что разрушения от ракетного удара можно увидеть в радиусе двух километров. По его словам, в этом районе некоторые дома разрушены, а в других были выбиты стекла. Ранее он сообщил, что удар нанесен американской ракетной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По данным властей Херсонской области, всего по Новой Каховке было выпущено шесть ракет, а три из них сбила система противовоздушной обороны (ПВО).

Вооруженный силы Украины нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, 12 июля. Сообщалось, что взорвались склады с селитрой, повреждены жилые дома и городская инфраструктура.