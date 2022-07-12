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Политика12 июля 2022 10:01

Число пострадавших от ракетного удара ВСУ по Новой Каховке возросло до 80

Пять человек погибли
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Число пострадавших от ракетного удара ВСУ по Новой Каховке возросло до 80

Число пострадавших от ракетного удара ВСУ по Новой Каховке возросло до 80

Фото: REUTERS

Число пострадавших после ракетного удара по Новой Каховке в Херсонской области возросло до 80, пять человек погибли, а еще семь числятся пропавшими. Такое заявление во вторник, 12 июля, сделал заместитель главы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Пострадавших около 80, есть информация о пяти погибших, семеро людей пока считаются пропавшими, их ищут под завалами», - приводит РИА Новости слова заместитель главы региона, который заявил также, что все пострадавшие и погибшие исключительно из числа мирного населения.

Стремоусов также отметил, что разрушения от ракетного удара можно увидеть в радиусе двух километров. По его словам, в этом районе некоторые дома разрушены, а в других были выбиты стекла. Ранее он сообщил, что удар нанесен американской ракетной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS.

По данным властей Херсонской области, всего по Новой Каховке было выпущено шесть ракет, а три из них сбила система противовоздушной обороны (ПВО).

Вооруженный силы Украины нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, 12 июля. Сообщалось, что взорвались склады с селитрой, повреждены жилые дома и городская инфраструктура.