Песков назвал излишнее укрепление рубля темой для особого внимания правительства и Центробанка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Излишнее усиление рубля становится темой для особого внимания правительства и Центробанка России. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что данный вопрос высоко стоит на повестке дня.

«Все-таки это не наша прерогатива - высказывать точные параметры желаемых курсов валют, в том числе и национальной валюты, но, скажем так, излишнее усиление рубля - это предмет для особого внимания, тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора», - заявил представитель Кремля, добавив, что данная тема «действительно высоко стоит в повестке дня».

Пресс-секретарь российского лидера также указал на то, что снижение курса доллара не должно вызывать каких-либо эмоций, подчеркнув, что данный вопрос завязан на функционировании экономики, а также «с совершенно конкретными показателями, а не эмоциями».

Напомним, ранее аналитики «Ренессанс Капитал» представили прогноз, согласно которому в следующем году среднегодовой курс российской валюты должен вернуться к показателям 83 рубля за доллар. Согласно данным специалистов, такой прогноз может сбыться, если у России получится заместить выпадающий нефтяной экспорт в Евросоюз на 50%.