В Швеции политика приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство и расчленение друга

Шведского политика приговорили к 16 годам тюрьмы за убийство и расчленение друга Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший член правящей социал-демократической партии Швеции Андерс Эберхардт был приговорен к 16 годам тюрьмы за убийство и расчленение друга.

- Бывшего политика СД Андерса Эберхардта подозревали в том, что он застрелил и расчленил своего 59-летнего друга. Затем он выбросил части тела в разных местах Стокгольма, — говорится в сообщении местной газеты Aftonbladet.

Мужчину приговорили к 16 годам тюрьмы. Уточняется также, что Эберхардт был региональным политиком.

В мае 2021 года полиция Ирана задержала семейную пару за хладнокровное убийство собственного сына - известного режиссера Бабак Хоррамдин. Как сообщал The Mirror, кинорежиссёр не так давно вернулся домой из Великобритании, где жил и работал последние десять лет. Родители сразу начали выяснять, почему их 47-летний сын до сих пор не женился и как он собирается устраивать свою жизнь дальше. Разговор перерос в большой конфликт. Режиссёр ругался с отцом до тех пор, пока не получил удар ножом. Он погиб на месте, а родители решили расчленить тело собственного сына и вывезти останки в отдаленный район. Части тела известного режиссера нашли случайно на окраине Тегерана. Отец и мать Хоррамдина сознались в убийстве сына. Впоследствии выяснились, что три года назад они убили собственную дочь, а чуть ранее расправились с зятем.