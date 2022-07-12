Lego расторг контракт со своим дистрибьютором в России

Lego расторгла контракт с российским дистрибьютором Фото: REUTERS

Датский производитель игрушек Lego расторг контракт с компанией "Мир кубиков", которая была дистрибьютором конструкторов компании на российском рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Inventive Retail Group во вторник, 12 июля 2022 года.

"Наша компания и дальше продолжит работать как эксперт в категории конструкторов и развивающих игрушек", - уточнили в Inventive Retail Group.

Как писал сайт kp.ru, министерство промышленности и торговли РФ утвердило изменения в списке товаров для параллельного импорта, дополнив его продукцией брендов Siemens, BMW и Lego. То есть без импортных конструкторов, видимо, российские дети не останутся.

Напомним, ранее стало известно, что поставки всей продукции Lego в Россию временно прекращены. Вместе с тем дистрибьютор Lego "Мир кубиков" продолжал реализацию произведенных компанией игрушек, которые были ввезены в страну ранее.