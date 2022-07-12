Немцы обвинили Зеленского в предательстве после критики "Северного потока" Фото: REUTERS

Читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали реакцию президента Украины Владимира Зеленского, который накануне назвал «абсолютно неприемлемым» решение Канады вернуть в Германию турбины Siemens для газопровода «Северный поток», заявив, что это может быть опасными не только для Киева, «но и для всех стран демократического мира».

«Должны ли мы погибнуть вместе с Украиной под девизом "разделенная боль — половина боли"?!», - написал один из читателей, призвав ЕС и Берлин «хорошо подумать о том, надо ли продолжать поддерживать Украину при таких обстоятельствах».

«Я хотел бы прожить как можно беззаботнее еще несколько десятков лет. А пытаться выжить в холоде я не хочу», - отметил другой.

«А откуда, позвольте спросить, сама Украина получает газ, несмотря на конфликт?», - задался другой, напомнив, что из России.

«И господин Зеленский на полном серьезе заявляет, что Германия должна пустить свою экономику по ветру, обходясь без российского газа? Отличный план...», - добавил он.

«Вместо того чтобы диктовать другим странам комфортные для себя условия, Зеленский мог бы сначала прекратить закупки и транзит газа из России в своей стране… Но его собственные люди должны быть в тепле, если он не хочет оказаться на улице», - добавил другой.

«Интересно еще и то, что он явно нацелился использовать санкции, введенные в основном в интересах Украины, как оружие против ЕС, особенно Германии», - обратил внимание еще один читатель.

«Господин Зеленский, достали вы уже... В мире есть другие страны со своими интересами! Мир вращается не только вокруг несчастной Украины. Лучше бы занимались урегулированием конфликта, а не продолжали его разжигать», - заявил другой комментатор.

Напомним, ранее Министерство внутренних дел Украины и Минэнерго страны в своем обращении призвали Канаду к отмене решения о возврате Германии отремонтированной турбины Siemens. Как писал сайт kp.ru, немецкое правительство сообщило, что приняло к сведению это обращение Киева.