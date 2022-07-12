Игорь Артамонов: «Важно, чтобы жители активнее участвовали в жизни города и получали обратную связь от представителей власти»

Фото: липецкаяобласть.рф

Губернатор Липецкой области обсудил с секретарем Общественной палаты РФ Лидией Михеевой перспективы сотрудничества региона и Общественной палаты. Главными темами разговора стали аспекты совместной деятельности по формированию активного гражданского общества, а также работа в рамках форума «Сообщество». Симпозиум проходит в эти дни в областном центре.

Форум Общественной палаты РФ «Сообщество» уже стал традиционной открытой рабочей площадкой для лидеров гражданского общества, активистов некоммерческих организаций и обычных неравнодушных людей, которые готовы уделять внимание реализации социальных проектов. Основная задача «Сообщества» – это определение наиболее интересных региональных и федеральных проектов гражданской активности, объединение единомышленников, а также придание новых импульсов для развития гражданского общества в регионах.

«Тема форума Общественной палаты – «Регионы будущего: развитие для людей». И в нашей работе мы используем подход «Житель в центре». Люди должны больше знать о работе власти, реализации национальных и региональных проектов. Важно, чтобы жители понимали, что будет сделано в их городе, районе, дворе, предлагали свои идеи, активнее участвовали в жизни города и получали обратную связь от представителей власти», - озвучил основную задачу форума Игорь Артамонов.

На форуме пройдут секционные дискуссии и проектные сессии, круглые столы, мастер-классы, семинары, питчинг-сессии, тренинги и рабочие совещания. Мероприятия объединены общими тематическими треками «Экономическое развитие», «Инфраструктура для жизни», «Территориальное развитие», «Общественный контроль», «Комфортный транспорт», «Некоммерческий сектор», «Социальные лифты», «Патриотическое воспитание», «Образовательная среда». В «Сообществе» участвуют члены федеральной и региональных общественных палат, руководители и представители НКО, органы исполнительной власти и приглашенные эксперты.