Евросоюз примет решение о конфискации российских активов в обход санкций в октябре 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директива, которая позволяет производить конфискацию российских активов в Европейском союзе в случае обхода санкционных ограничений, будет принята в октябре этого года. Такое заявление сделал европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, отметив, что по данному вопросу уже получено согласие парламента, а «в совете также есть консенсус».

«Документ будет официально одобрен советом после летнего перерыва. Директива будет принята в октябре. Мы продвигаемся очень быстро», - сказал европейский комиссар во вторник, 12 июля.

Рейндерс отметил, что после принятия данной директивы попытки обойти ограничительные меры будут внесены в список уголовных преступлений во всем Евросоюзе, что в свою очередь будет открывать путь к конфискации активов российского бизнеса.

«Таким образом появится возможность у всех государств ЕС проводить судебную процедуру и конфискацию. В этом случае средства пойдут в общий фонд для украинского народа», - отметил он.

Еще 25 мая текущего Еврокомиссия представила пакет с предложениями по возможным конфискациям замороженных российских активов. Кроме того, речь шла и о включении в список уголовных преступлений в Европейском союзе нарушений, связанных с обходом санкционных ограничений.