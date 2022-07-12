Из-за санкций строительство новых ветроэлектростанций на юге России оказалось под угрозой

На Ставрополье плотно развивается ветроэнергетика. Фото: пресс-служба «НоваВинд»

На Петербургском международном экономическом форуме-2022 губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» анонсировал строительство очередных ветровых электростанций. Однако с расширением краевого ветропарка, являющегося одним из крупнейших не только на Юге России, но и в целом в стране, возникли проблемы. Все дело в санкциях.

Строительство должны были осуществлять входящее в Госкорпорацию «Ростатом» АО «НоваВинд» и производитель ветроустановок Lagerwey из Нидерландов. Но на днях Евросоюз принял очередной пакет санкций против России. Среди них - запрет на продажу или поставку ветроэнергетических установок любым физическим или юридическим лицам для использования в РФ.

Как отмечает Newstracker, ссылаясь на документы госзакупок, возведение двух новых ветростанций в Труновском округе и Кочубеевском районе Ставропольского края может затянуться на неопределенное время. В пояснении к закупке на аренду земли для хранения комплектующих установок сказано: «Вступление в силу указанного санкционного ограничения делает невозможной реализацию текущей бизнес-модели программ «Ветроэнергетика», в соответствии с которой осуществляется поставка ветроэнергетических установок (ВЭУ)».

В регионе рассчитывают, что выход из сложившейся ситуации будет найден. Ранее ветроэнергетика сильно зависела от импорта. Так, четыре года назад на Ставрополье строительство ветропарка начиналось при локализации в 12 (подразумевается все, что производится в России), со временем эта цифра выросла до 73%, а к концу года, по прогнозам, дойдет до 90%.