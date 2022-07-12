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Общество12 июля 2022 11:03

На строительство Соборной мечети в Набережных Челнах пожертвовано 17 миллионов рублей

С меценатами лично встретился мэр города Наиль Магдеев
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Фото: Сергей Петров/фотохост-агентство ТАСС

Фото: Сергей Петров/фотохост-агентство ТАСС

На строительство долгостроящейся Соборной мечети в Набережных Челнах пожертвовано уже более 17 миллионов рублей. На эти деньги рабочие смогут возвести пять этаже, пять куполов и четыре минарета, сообщает портал Inkazan со ссылкой на мэра города Наиля Магдеева. Стройматериалы для работ предоставляют местные предприниматели.

Отмечается также, что градоначальник уже побывал в мечети и лично увиделся с меценатами, которые жертвуют деньги на ее строительство. По словам Магдеева, Соборная мечеть должна стать украшением татарстанского автограда.

По планам Соборная мечеть сможет вмещаться в себя до 3,2 тысячи верующих единовременно.

Напомним, земельный участок под объект был выдан еще 1992 году. Однако масштабные работы по его возведению начались только спустя 25 лет - в 2017 году по решению местных властей.