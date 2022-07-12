Электронный сервис купли-продажи автомобилей стал доступен на Госуслугах

Электронный сервис купли-продажи автомобиля стал доступен на Госуслугах Фото: Shutterstock

Минцифры и Министерство внутренних дел РФ разработали сервис по дистанционной покупке и продаже автомобилей, который стал доступен пользователям «Госуслуг».

«Теперь договор о продаже машины можно заключить полностью онлайн, при этом он будет иметь ту же юридическую значимость, что и подписанный на бумаге», - говорится в заявлении пресс-службы Минцифры, опубликованном во вторник, 12 июля.

В ведомстве пояснили, что покупатель и продавец должны быть старше 18 лет, а также иметь подтвержденные учетные записи на портале «Госуслуги». Также отмечается, что оба участника сделки должны установить приложение «Госключ» на свой телефон, поскольку именно при помощи этого приложения подписывается документ.

В министерстве заявили, что в ходе сделки новый сервис автоматически проверит, наложены ли на автомобиль какие-либо ограничения, а также находится ли машина в залоге или розыске.