Дочери главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина не смогли получить Fan ID

Главный тренер ФК "Ростов" Валерий Карпин во время матча. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Дочки главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина остались без Fan ID. Они не могут получить паспорт болельщика из-за того, что у них нет российских свидетельств о рождении. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

По словам издания, супруга Валерия Карпина — Дарья Карпина — пожаловалась на то, что ее дочкам не удалось оформить паспорт болельщика Fan ID. Причиной стало отсутствие российского свидетельства о рождении: сайт Госуслуги, как оказалось, не принимает зарубежный документ. Супруги озадачились решением проблемы, чтобы дочки смогли посещать футбольные матчи папиной команды.

Напомним, Fan ID стали обязательными документами для прохода на футбольные матчи с 1 июня этого года. Причем это пропуск на стадион не только для болельщиков: обязательно зарегистрировали их и футболисты, и тренеры, и сотрудники клубов и стадионов. Принятая мера призвана усилить безопасность во время матчей.

Ранее некоторые фанаты «желто-синих» отказались посещать матчи по пропускам в знак протеста. В свою очередь главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил, что клуб никак не может повлиять на ситуацию, и на играх будет меньше болельщиков.