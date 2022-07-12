Россиянин, у которого была обнаружена оспа обезьян, вернулся из Португалии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский гражданин, у которого была обнаружена оспа обезьян, вернулся в страну из Португалии. Об этом во вторник, 12 июля, сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная

«Случай был завезен из одной из европейских стран - это Португалия, зарегистрирован в Санкт-Петербурге», - сообщила заместитель директора в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, накануне появилось сообщение, что в России выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора сегодня, 12 июля 2022 года. В ведомстве отметили, что заболевание выявлено у российского туриста, который вернулся из Европы. Отмечалось, что оно протекает в легкой форме.

Как писал сайт kp.ru, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует случаи заболевания оспой обезьян среди детей. По словам главы секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунда Льюис, дети младшего возраста заражаются, вероятнее всего, в результате «воздействия в домашних условиях». Он также отметил, что вопрос передачи заболевания среди пациентов в возрасте 18-19 лет на данный момент до конца не изучен.