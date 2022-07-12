Британский врач Максорли считает, что миру грозит вспышка оспы обезьян, которая продлится до конца 2022 года

В Британии считают, что миру грозит вспышка оспы обезьян, которая продлится до конца 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент Британской ассоциации по вопросам сексуального здоровья и ВИЧ доктора Джона Максорли выразил мнение, что миру грозит вспышка оспы обезьян, которая продлится до конца года.

- Похоже, что нас ждет вспышка, которая продлится до конца года, — цитирует специалиста телеканал Sky News.

Максорли также призвал власти Британии обеспечить доступ к большому количеству вакцин и более эффективно распределять препараты среди населения. Британское агентство по здравоохранению заверило, что в стране достаточно вакцин.

Ранее глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис сообщила, что организация фиксирует случаи заболевания детей оспой обезьян. Как сообщила Льюис, дети младшего возраста заражаются, вероятнее всего, в результате «воздействия в домашних условиях». Глава секретариата ВОЗ также добавила, что вопрос передачи обезьяньей оспы среди пациентов в возрасте 18-19 лет еще до конца не изучен.

До этого вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн призвал россиян не паниковать из-за возможности появления в стране отдельных случаев заражения оспой обезьян. К тому же летальных исходов болезни нет ни в каких странах, кроме государств Африки, а значит, и для паники оснований нет, добавил специалист.